Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek

Meteoroloji yeni hafta için güncel hava durumu tahmin raporunu paylaştı. 8 il için uyarıda bulunan MGM, sağanak yağışın ülkemizde bir süre daha etkisini göstereceğini ifade etti.

1/15
Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek 1
2/15
Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Antalya'nın iç ve yüksek kesimleri ile Çankırı, Kırıkkale, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

3/15
Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4/15
Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek 4

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

5/15
Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek 5

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

6/15
Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek 6

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7/15
Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek 7

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8/15
Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek 8

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

9/15
Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10/15
Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek 10

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Van ve Bitlis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11/15
Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

12/15
Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek 12
13/15
Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek 13
14/15
Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek 14
15/15
Meteoroloji'den 8 il için sağanak alarmı. Yağışlar ne zaman sona erecek 15
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Kahramanmaraş’ta ev sahiplerini tedirgin eden görüntü. Her deprem sonrası yeraltından yükseliyor
Kahramanmaraş’ta ev sahiplerini tedirgin eden görüntü. Her deprem sonrası yeraltından yükseliyor
Saray'ın uykusunu kaçıracak. Mizahın efendisi Emre Ulaş çizdi
Saray'ın uykusunu kaçıracak. Mizahın efendisi Emre Ulaş çizdi
Aşkı en derin yaşayan 5 burç. Ayaklarınızı yerden kesiyorlar
Aşkı en derin yaşayan 5 burç. Ayaklarınızı yerden kesiyorlar
Erdoğan'ın sevgi gösterisini Emre Ulaş çizdi. Sosyal medya bu karikatürle çalkalanacak
Erdoğan'ın sevgi gösterisini Emre Ulaş çizdi. Sosyal medya bu karikatürle çalkalanacak
Adnan Oktar'ın en gözde kediciği ismini değiştirdi
Adnan Oktar'ın en gözde kediciği ismini değiştirdi
Ünlü anketçiden çarpıcı ikinci tur açıklaması. Kararsızların kararını açıkladı
Ünlü anketçiden çarpıcı ikinci tur açıklaması. Kararsızların kararını açıkladı