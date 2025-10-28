Dün gece saatlerinde Balıkesir Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmadı. Ancak Balıkesirli vatandaşlar için gece zor geçti.

Balıkesir gece boyunca sağanak yağışa teslim oldu. Bu noktada vatandaşlar sağanak yağış etkisiyle gece boyunca uyuyamadı. Kapalı pazar yeri, kafeterya ve kapalı alanlara vatandaşlar sığındı.

Meteoroloji ise deprem bölgesi için bugün sağanak yağışın devam edeceğini aktarırken, akşama doğru yağışın etkisini kaybedeceğini söyledi.

SICAKLIKLAR 7 DERECE DÜŞTÜ, SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz(Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği vurgulandı. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azaldığı diğer bölgelerde bir değişikliğin yaşanmadığı aktarıldı.

DEPREM BÖLGESİNDE YAĞIŞ OLACAK MI?

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa,Yalova ve Antalya’nın doğusu, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanması bekleniyor. Deprem bölgesi Balıkesir’de de sağanak yağış sabah saatlerinde bekleniyor. Akşama doğru yağış etkisini kaybedecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Yalova ve Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Osmaniye çevreleri ve Adana'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra doğu ilçerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin(Artvin hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu