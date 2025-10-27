AFAD'ın aktardığı bilgiye göre; saat 22.48 sularında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem çevre iller ve İstanbul'da da hissedildi.





Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Balıkesir Sındırgı'da yıkılan binalardan görüntüler geliyor...



ÇANAKKALE'DE DE HİSSEDİLDİ



Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem Çanakkale’de de hissedildi.





Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 20.48’de merkez üstü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.99 kilometre olan deprem Çanakkale’de de hissedildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale’de de hissedilen deprem sonrası şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk yoktur. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Geçmiş olsun" dedi.