Meteorolojiden fırtına uyarısı

Kaynak: İHA
Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla genelinde fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde rüzgarın, yarın (25.03.2024 Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren, güney ve güneybatı, akşam saatlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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