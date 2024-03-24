Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde rüzgarın, yarın (25.03.2024 Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren, güney ve güneybatı, akşam saatlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.