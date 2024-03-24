Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde rüzgarın, yarın (25.03.2024 Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren, güney ve güneybatı, akşam saatlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.
İlgili Haberler