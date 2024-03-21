Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı

AKDENİZ'DE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Antalya'nın güney ve doğu kıyıları ile ilk saatlerde Isparta ve Burdur çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar Mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olacağı aktarıldı.

ADANA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı