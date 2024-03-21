Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı

Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumu tahminlerini paylaştı. 17 il için sarı kodlu uyarı yapan MGM, yağışların, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Sivas, Bolu, Karabük, Amasya, Tokat, Kars'ta karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiğini duyurdu.
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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın çevre ilçeleri, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği belirtildi.

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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 2

Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği duyuruldu.

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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 3

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.

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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 4

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA'DA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, Kırklareli çevrelerinin öğle saatlerinden sonra, bölgenin doğusunun ise akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği belirtildi.

EDİRNE 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 5

EGE'DE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtiliyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği belirtiliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu gece saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 6

AKDENİZ'DE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Antalya'nın güney ve doğu kıyıları ile ilk saatlerde Isparta ve Burdur çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar Mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olacağı aktarıldı.

ADANA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 7

BATI KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

BOLU 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu çevreleri sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtiliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

AMASYA 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek ve iç kesimleri karla karışık yağmurlu

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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 9

DOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, bölgenin batısında ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, (1200 metre üzeri) yükseklerinde ve doğusunda kar şeklinde görüleceği belirtiliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği aktarıldı. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi var.

ERZURUM 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

VAN 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun (1200 metre üzeri) yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi.

DİYARBAKIR 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 11
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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 12
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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 13
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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 14
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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 15
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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 16
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Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı 17
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