Meteorolojiden 'kar ve sağanak geliyor' uyarısı. 17 il için sarı kod yandı

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA'DA HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, Kırklareli çevrelerinin öğle saatlerinden sonra, bölgenin doğusunun ise akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği belirtildi.
EDİRNE 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
İSTANBUL 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu