Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından bugün yayımlanan rapora göre, Eskişehir genelinde hava yer yer parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren il genelinde, akşam saatlerinden sonra ise kentin güneybatı kesimlerinde sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Raporda, bahar ve yaz aylarında yaşanan gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli rüzgâr, kısa süreli yoğun yağış, yerel dolu ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulanarak, vatandaşların ve ilgililerin bu tür durumlara karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, Eskişehir’de en yüksek sıcaklığın 31 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde, en düşük sıcaklığın ise 18 derece ile Han ve Mihalıççık ilçelerinde olacağı tahmin ediliyor.