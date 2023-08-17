Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı geldi

Meteoroloji’nin açıkladığı son tahminlere göre aşırı sıcaklar devam edecek. Hava sıcaklığı bazı bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üstünde seyredecek.

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege’de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

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