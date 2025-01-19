Meteoroloji’den uyarı: Buzlanma, don ve çığ tehlikesi

Kaynak: ANKA
Meteoroloji’den uyarı: Buzlanma, don ve çığ tehlikesi

Meteoroloji, yurtta sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sisin etkili olacağını, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji’nin verilerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde yağmur beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

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Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de batılı yönlerden fırtına (50-70 km/sa) bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ, BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur (21-75 kg/m2), Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin’in 500-600 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don, tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi ve iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurtta sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceğini, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

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Ankara’da hava sıcaklığı en yüksek 8, en düşük 0; İstanbul’da en yüksek 11, en düşük 2; İzmir’de ise en yüksek 16, en düşük 6 derece olacak.

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