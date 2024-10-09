Meteoroloji’den 'yağış yok sis ve pus var' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu bölgelerinde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

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• Edirne: 30°C, parçalı ve az bulutlu

• İstanbul: 25°C, parçalı bulutlu

• Kırklareli: 27°C, parçalı ve az bulutlu

• Kocaeli: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Ege: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

• Afyonkarahisar: 29°C, az bulutlu ve açık

• Denizli: 33°C, az bulutlu ve açık

• İzmir: 29°C, az bulutlu ve açık

• Muğla: 28°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• Adana: 33°C, az bulutlu ve açık

• Antalya: 28°C, az bulutlu ve açık

• Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık

• Mersin: 30°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

• Ankara: 29°C, az bulutlu ve açık

• Eskişehir: 30°C, az bulutlu ve açık

• Konya: 30°C, az bulutlu ve açık

• Nevşehir: 27°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

• Bolu: 29°C, parçalı ve az bulutlu

• Düzce: 30°C, parçalı ve az bulutlu

• Sinop: 26°C, parçalı ve az bulutlu

• Zonguldak: 24°C, parçalı ve az bulutlu

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Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

• Amasya: 30°C, parçalı ve az bulutlu

• Artvin: 25°C, parçalı ve az bulutlu

• Samsun: 26°C, parçalı ve az bulutlu

• Trabzon: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

• Erzurum: 22°C, parçalı ve az bulutlu

• Kars: 21°C, parçalı ve az bulutlu

• Malatya: 28°C, parçalı ve az bulutlu

• Van: 21°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

• Diyarbakır: 32°C, parçalı ve az bulutlu

• Gaziantep: 33°C, az bulutlu ve açık

• Siirt: 31°C, parçalı ve az bulutlu

• Şanlıurfa: 34°C, az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Karadeniz: Parçalı az bulutlu, rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1,0 ila 2,0 m, görüş iyi.

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar doğu ve güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1,0 ila 1,5 m, görüş iyi.

Ege: Az bulutlu ve açık, rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güney Ege'de batı ve kuzeybatı zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1,0 ila 2,0 m, görüş iyi.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1,0 ila 2,0 m, görüş iyi.

Van Gölü: Az bulutlu ve açık; rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 0,25 ila 0,75 m, görüş iyi.