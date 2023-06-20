Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi

Meteoroloji'nin uyarı verdiği kentlerden biri olan Zonguldak'ta meydana gelen şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sağanak su baskınlarına yol açtı.

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Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi 1
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Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi 2

Zonguldak’ta meydana gelen sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi 3

DHA’nın haberine göre, Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli yağışla dereler yükseldi, rögarlardan su taştı.

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Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi 4

Taşkında tahliye edilen Ilıksu Mahallesi'nde, imam Abdullah Yıldız, komşusunun dere kenarındaki kümesinde mahsur kalan tavuk ve civcivlerini kurtardı.

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Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi 5

Suyun taşmasıyla Kozlu sahil yolu da ulaşıma kapanırken, asfaltta kırılma ve kabarmalar meydana geldi.

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Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi 6

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarıda bulunduğu kuvvetli yağış, etkili oldu. Kentin farklı noktalarında, dere debileri yükselirken rögarlardan su taştı.

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Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi 7

Kozlu sahil yolundaki kaymakamlık binasının yanındaki kavşakta su birikintileri oluştu.

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Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi 8

Yer yer 1 metre derinliğe ulaşan su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

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Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi 9

Aynı güzergahtaki yağmur sularının aktığı ana yolda, asfaltın bir bölümü kabardı ve kırıldı.

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Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi 10

Ana yolun altındaki bazı dükkanları ise su bastı. Ekiplerin çalışmasıyla, biriken suyun boşaltmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

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Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi 11

TAHLİYE EDİLEN MAHALLE SU ALTINDA

Kozlu ilçesi Ilıksu Mahallesi'nde de etkili olan yağışlarla, Ilıksu Deresi'nde sular yükseldi.

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Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi 12

Jandarma ekipleri, durumun tehlikeli hale gelmesiyle mahalledeki 20 kişiyi tahliye etti.

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Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi 13

İlerleyen saatlerde Ilıksu Mahallesi, derenin taşması sonucu su altında kaldı.

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Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi 14

Tahliye edilen Ilıksu Mahallesi'ndeki caminin imamı Abdullah Yıldız, dere kenarında evi bulunan komşusu Barış Demirel'in bahçesindeki tavukları kurtardı. Komşusu evde olmadığından, doğrudan bahçeye yönelen Yıldız, dere yatağına bitişik olan kümesteki tavuk ve civcivleri çıkardı.

Su yükselince kümese yaklaşamayan Yıldız, komşusu Demirel'in de gelmesiyle kapalı alanda mahsur kalan diğer hayvanları da kurtardı. 3 civcivin öldüğünü söyleyen Yıldız, "4 civcivimiz vardı 1'ini annesiyle birlikte kurtardık. 4 tavuk mahsur kalmıştı. Sular inince onları da kurtardık" dedi.

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Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi 15
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