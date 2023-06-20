Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi

Tahliye edilen Ilıksu Mahallesi'ndeki caminin imamı Abdullah Yıldız, dere kenarında evi bulunan komşusu Barış Demirel'in bahçesindeki tavukları kurtardı. Komşusu evde olmadığından, doğrudan bahçeye yönelen Yıldız, dere yatağına bitişik olan kümesteki tavuk ve civcivleri çıkardı.

Su yükselince kümese yaklaşamayan Yıldız, komşusu Demirel'in de gelmesiyle kapalı alanda mahsur kalan diğer hayvanları da kurtardı. 3 civcivin öldüğünü söyleyen Yıldız, "4 civcivimiz vardı 1'ini annesiyle birlikte kurtardık. 4 tavuk mahsur kalmıştı. Sular inince onları da kurtardık" dedi.