2022'nin meteoroloji 'en'leri açıklandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü il ve ilçelerin meteorolojik parametrelerini gösteren 2 bin 57 gözlem istasyonundan aldığı verileri değerlendirerek 2022'deki meteorolojik uç değerlerini yayımladı.

2022'nin en sıcak günü, 15 Temmuz'da Şırnak Silopi'de yaşandı. Silopi'de hava sıcaklığı 47,9 derece ölçüldü.

En yüksek ikinci sıcaklık değeri, 10 Temmuz'da 47,7 derece ile Şanlıurfa Ceylanpınar, üçüncü en yüksek sıcaklık değeri ise 5 Ağustos'ta Şırnak Cizre'de 47,4 derece olarak kaydedildi.

İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık ise Diyarbakır'da 5 Ağustos'ta yaşandı ve sıcaklık değeri 43,5 derece olarak verilere yansıdı.

EN DÜŞÜK SICAKLIK EKSİ 34,4 İLE VAN'DA KAYDEDİLDİ

Geçen yılın en soğuk günü olan 18 Ocak'ta Van'ın Özalp ilçesinde termometreler eksi 34,4 dereceyi gösterdi. İkinci en düşük sıcaklık değeri ise aynı gün eksi 33,8 derece ile Van Çaldıran'da ve Ağrı Taşlıçay'da ise eksi 33,7 derece olarak kayda geçti.

İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık verisi ise Kars'ta 22 Ocak'ta eksi 26,4 derece olarak ölçüldü.

EN YAĞIŞLI İL MERSİN

2022'de kaydedilen günlük en yüksek toplam yağış miktarı Mersin Gülnar Konur köyünde kaydedildi ve 29 Ocak'ta metrekareye 451,9 kilogram yağış düştü.

İkinci en yüksek yağış miktarı 12 Mart’ta metrekareye 388,8 kilogram ile Samsun Ladik Akdağ Kayak Merkezi istasyonunda ölçüldü. Üçüncü en yüksek yağış ise Adana Saimbeyli Halilbeyli köyünde 15 Mart'ta metrekareye 383,5 kilogram olarak verilere yansıdı.

İl merkezi olarak ise 5 Ağustos'ta Rize'de metrekareye 140,7 kilogram yağış düştüğü kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK KAR KALINLIĞI 3 MART'TA KARTALKAYA'DA ÖLÇÜLDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, en yüksek kar kalınlığı 3 Mart’ta Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 235 santimetre, ikinci en yüksek kar kalınlığı 14 Mart’ta Rize İkizdere Ovit Yaylası’nda 226 santimetre, üçüncü en yüksek kar kalınlığı ise Aşkale Kop Dağı'nda 221 santimetre ölçüldü.

İl merkezleri içinde ise en yüksek kar yüksekliği 24 Mart'ta Bitlis'te 227 santimetre olarak verilere yansıdı.

RÜZGAR EN HIZLI NİĞDE'DE ESTİ

Geçen yılın rüzgar ölçümleri de verilere yansıdı. Rüzgarın en hızlı estiği gün olan 2 Ağustos'ta Niğde Ulukışla Bolkar Dağı'nda rüzgar saatte 175,3 kilometre saat olarak ölçüldü. İkinci en yüksek rüzgar hızı ise 18 Nisan'da Kayseri Talas Ali Dağı ve 29 Haziran'da Bilecik Söğüt'te saatte 172,8 kilometre saat kaydedildi.

İl merkezlerinde ise en yüksek rüzgar ölçüm kaydı 19 Ocak'ta saatte 101,9 kilometre ile Batman'da ölçüldü.

Deniz suyu sıcaklıklarında ise en yüksek sıcaklık 5 Ağustos'ta Antalya Konyaaltı Yeni Liman Feneri'nde 32,9 derece, en düşük sıcaklık ise Trabzon Limanı Ana Mendirek Feneri’nde 14 Ocak'ta 1,9 derece oldu.