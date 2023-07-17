Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor

Antik çağı konu alan filimlerde izlemişsinizdir.

Ölülerin ağzına, alt ve üst çene arasına bir para (obolos) yerleştirilir.

Ölünün bedeni bu para ile lahit içi ya da mezar yapılarına gömülür.

Filmlerdeki bu sahne binlerce yıl önce cenaze törenlerinde uygulanan bir ritueldi.

Öbür dünyada parayı ne yapacaklar demeyin.

O günün inancında o para bir rüşvetti.

Parası olmayan ayvayı yerdi!

Ege ve Akdeniz'deki antik uygarlıklarda ölen bir kişinin Ölüler Ülkesi'ne gidebilmesi için Arkadia isimli hayali bir bölgede, Styriks nehrinden geçmesi gerekiyordu.

Styrik tehlikelerle dolu, azgın bir nehirdi.

Ölü ruhların bu nehri geçmesi imkansızdı.

Karşıya geçmenin tek yolu Cehennem Kayıkçısı Kharoon'dan yardım istemekti.

Ama Kharoon rüşvetçi, zalim bir iblisti.

Parayı almadan kimseyi Styriks nehrinden geçirip ölüler ülkesine götürmezdi.

Parası olmayan ölü ruhları kovar, asla yardım etmezdi.

Bu yüzden fakirler gerçek dünya ile ölüler ülkesi arasında kalır, sonsuza dek cehennem azabı yaşardı.

Bu mitolojik inanç özellikle Etrüsk mezarlarında sık rastlanan bir betimleme.

Hristiyanlığın ilk dönemlerindeki ölünün değerli eşyalarının mezara konmasının nedeni de bu.

Rüşvet parası.

Aşırı sıcak günler yaşıyoruz.

Meteroloji uzmanları bu sıcaklara Kerberos ismini taktılar.

Kerberos ölüler ülkesinin kapısında bekçilik yapan üç başlı bir köpekti.

Kerberos sıcakları birkaç güne kadar etkisini gideriyor.

Durun, sakın sevinmeyin.

Hani "Gelen gideni aratır" denir ya.

Beterin beteri geliyor.

Uzmanlar önümüzdeki hafta gelecek yeni sıcak dalgasına "Kharoon" ismini koydular.

Cehennem Kayıkçısı iblis Kharoon geliyor.

Aman dikkat.