Metro bu duraklarda durmayacak. İstanbullular dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
Metro bu duraklarda durmayacak. İstanbullular dikkat

İstanbul’da metronun Taksim ve Şişhane’de durmayacağı açıklandı. Metro İstanbul, Valiliğin aldığı kararı saat vererek açıkladı.

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar ile metro Taksim ve Şişhane duraklarında durmayacak. Öte yandan Taksim-Kabataş finiküler hattı da geçici süre ile kapatıldı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada metro ve finiküler kısıtlamasının saat 10.00’dan itibaren başlayacağı bildirildi. Metro kısıtlamasının kaç saat süreceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Metro İstanbul, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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Valiliğin söz konusu kararı ‘Onur yürüyüşü’ nedeniyle aldığı öğrenildi.

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