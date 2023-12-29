Metro İstanbul dünyanın etrafını 3 bin kez dolaştı

6 Ekim 2023’te ilk kez 3 milyon yolcu sınırı rekorunu kırarak yıl içerisinde toplam yolcu sayısı 831.409.209’e ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, 2023 senesinde açılışını yaptığı M8 Bostancı-Dudullu/Parseller Metro Hattı, M7, T5 ve M3 hatlarında hizmete alınan yeni istasyonlarla beraber toplam 216 kilometre uzunluğunda 18 hatta ve 216 istasyona ulaşmış oldu.

2.133.751 TREN SEFERİ

Metro, tramvay, teleferik ve füniküler hatlarında günde 3 milyonu aşkın yolcuya hizmet veren Metro İstanbul’da trenler, 2023 senesinde toplam 121.367.460 kilometre yol kat ederek 2.133.751 sefer gerçekleştirdi.

Sefer sayılarında yapılan artışın ardından sarf edilen kilometre de 2022 senesine göre yüzde 10,25 arttı. Metro İstanbul’da hizmet veren tren sayısı 951’den 1.015’e çıktı. Trenler sene boyunca yapmış olduğu taşımada dünyanın etrafını 3.028 kez dolaşmaya eş değer yol kat etti.

İLK KEZ 3 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU TAŞINDI

2023 senesinde toplam 831.409.209 yolcuyu ağırlayan Metro İstanbul, İstanbul’un nüfusunu yaklaşık 52 kez taşımış oldu. Yolcu sayısı 2022 senesine göre yüzde 9,31 artış gösterdi. Bununla beraber İstanbul’un toplu ulaşımında göstermiş olduğu performansta Metro İstanbul’un payı yüzde 34 oldu.

6 Ekim Perşembe günü 3.120.811 kişi ile 2023 senesinin yolcu rekoru kırıldı. Bu rekorla beraber Metro İstanbul, 35 yıllık tarihinde ilk kez 3 milyon yolcu barajını aştı.

EN FAZLA YOLCU HACIOSMAN METROSUNDA

İstanbul’da hizmet veren 10 metro hattı yıl boyunca 612.912.419 yolcu taşırken en fazla yolcu ağırlayan hat 159.251.732 kişi ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı zirvede yer aldı.

Tramvay hatlarında ise bu sene 210.321.849 yolcu seyahat etti. En çok yolcuya hizmet veren hat 131.888.229 kişi ile T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı oldu.

Sene boyunca füniküler hatlarında 6.233.230, teleferik hatlarında ise 1.941.711 İstanbullu yolculuk yaptı.

YAKLAŞIK 3 MİLYON YOLCU GECE METROSUNU KULLANDI

Yolcu yoğunluğuna göre anlık olarak sefer düzenlemesi yapan Metro İstanbul, 2023 senesinde maç, konser, miting, kongre gibi etkinlikler, Ramazan ayı ve yoğun kar yağışı gibi zamanlarda yaptığı ek sefer sayısını iki katına çıkararak toplam 20.885 ilave sefer gerçekleştirdi. Gece Metrosu uygulamasında ise toplam 2.991.033 yolcuya hizmet verdi.