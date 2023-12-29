Merkez Bankası’nın 2024’te neler yapacağı ortaya çıktı

Bloomberght haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılında sadeleşme döneminin süreceğini, parasal sıkılıkla birlikte miktarsal sıkılaşmanın da sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak devam ettirileceğini açıkladı.

2024 yılında TCMB'nin rezerv biriktirme sürecinin devam edeceği mesajı da verildi. TCMB “2024 Para Politikası” metninde ana başlıklar altında gelecek sene için uygulanacak para politikasına yönelik temel faktörleri açıkladı. “Para politikası ve iletişimi” başlıklı temel bölümde TCMB para politikasının enflasyonu orta vadede yüzde 5'lik hedefe getirecek şekilde oluşturulacağını vurguladı.

TCMB, Enflasyon Raporu'nda açıklanan tahminlerin enflasyon beklentilerine yönelik referans oluşturma işleviyle ara hedef olarak kullanılacağını belirtti. Metinde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının temel politika aracı olmaya devam edeceği söylendi.

MİKTARSAL SIKILAŞMA MESAJI

TCMB, 2024 senesinde parasal sıkılık ve parasal aktarımın, likidite gelişmeleri yakından izlenerek miktarsal sıkılaştırma kararları ile desteklenebileceğini, miktarsal sıkılaştırma politikalarına, kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak sürecin devam edileceğini vurguladı.

Metinde para politikası kararlarının, makro ve mikro seviyede fiyatların ayrıntılı analizi, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları, para politikasının etkileyebileceği talep unsurları, arz yönlü gelişmeler, iç-dış denge, tasarruf eğilimi ve krediler dahil olacak şekilde finansal koşullar ile likidite ve fiyat istikrarını etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacağı belirtildi.

12 TOPLANTI OLACAK

TCMB'nin para politikası yol haritasında 2024 senesinde toplam 12 Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleşeceği belirtildi. Toplantılar öncesinde yedi günlük sessiz dönem belirtilerek, bu dönemde dış iletişim olmayacağının vurgusu yapıldı.

Metne göre TCMB’nin faaliyetleri, para politikası uygulamaları ve döneme özgü gelişmeler hakkında Başkan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan sunumlar devam ettirilecek. Başkan, Başkan Yardımcıları ve teknik içerikli konularda görevlendirilen TCMB mensupları tarafından diğer platformlarda yapılan sunum ve konuşmalar iletişim politikasının bileşeni olmaya sürecek.

YATIRIMCI GÜNLERİ DÜZENLENECEK

TCMB iletişiminin önemli hedef gruplarından olan basın, yatırımcılar, akademik çevreler ve genel kamuoyu ile iletişim devam ettirilecek. Reel ve finansal sektör temsilcileri, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve TCMB politikalarının tüm paydaşları ile etkileşim kurmak üzere politika çerçevesi ve makroekonomik görünüm hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

TCMB, uluslararası etki alanını genişletmek suretiyle, uluslararası kuruluşlar ve platformlar ile diğer merkez bankaları gibi yurt dışı paydaşlarıyla verimli iletişimini devam ettirecek. Bu kapsamda, enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda teknik sunumların yapılacağı Yatırımcı Günleri yapılacak.