Metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü

Mexico City'de Oceania metro istasyonunda dün akşam saatlerinde iki metro çalışanı kaza geçirdi. Çalışanlardan biri raylarda yürürken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybederken, diğeri yara almadan kurtuldu.

Metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü

Olay, B hattının Oceania istasyonunda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İstasyon amiri ve bir güvenlik görevlisi, raylarda bakım çalışması yapmak için yürüyüşe çıktı. Ancak yürüyüş sırasında dengelerini kaybederek rayların üzerine düştüler. Bu sırada rayların yanındaki elektrik hattına temas eden istasyon amiri akıma kapıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, istasyon amirinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer çalışan ise şans eseri akıma kapılmadan kurtarıldı.

Mexico City Metrosu yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve raylardaki elektrik akımının kesilmesi gerektiğini söylediler. Olay anına ait görüntüler ise istasyondaki güvenlik kameraları ve yolcular tarafından kaydedildi.

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