Metrobüs kazasında flaş gelişme: 5 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Metrobüs kazasında flaş gelişme: 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi tutuklandı.

İstanbul'da bir kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazası ile ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Metrobüs kazasında şoförün ifadesi ortaya çıktı. 1 kişi hayatını kaybetmiş 50'den fazla kişi yaralanmıştıMetrobüs kazasında şoförün ifadesi ortaya çıktı. 1 kişi hayatını kaybetmiş 50'den fazla kişi yaralanmıştı

Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen 8 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü D.M.Ç ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 kişinin haklarında "taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine gönderdi. Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

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NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı. mMetrobüs kazasında ölen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Kazadan sonra gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadelerinin alınmasının savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 2 kişi ise adliyeye sevk edilmişti.

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