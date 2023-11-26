Metrobüsün üstünde yatarak gitti. İzlenme uğruna canını hiçe saydı

Sosyal medyada 'Sinyor Taklacı' lakabıyla paylaşımlar yapan Yunus Emre Özer isimli fenomen, otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının üzerlerine çıkarak yolculuk yaptığı anları hesabından paylaşıyor.

Son olarak metrobüs üzerinde yolculuk Yunus Emre Özer'in paylaştığı görüntüler gündem oldu.

Kullanıcı paylaştığı görüntüde, "KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ! Türkiye'de yaptığı Otobüs, Minibüs son olarak da Metrobüs ile yaptığı yolculuk sınırları aştı. Sinyor Taklacı olarak bilinen fenomen Taklacı Metrobüs tepesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçti." notuyla paylaştı.

Youtube hesabından yaptığı tehlikeli yolculuğunun tamamını paylaşan genç adam kullanıcılar tarafından tepki gördü.