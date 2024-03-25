Metrobüs arızalandı durakta izdiham oldu. Yine seçim kumpası mı?

Altunizade durağının yakınında bir metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle arıza yaptı. Arıza nedeniyle seferler aksadı, vatandaşlar durakta beklemek zorunda kaldı.

Arızalı metrobüs, seferlerin aksamaması için hızla yoldan çekildi. İETT, araç bakımlarının düzenli yapıldığını, ancak beklenmedik durumlar nedeniyle bazen aksamaların meydana gelebileceğini belirtti ve sorunun çözüldüğünü duyurdu.

Vatandaşlar, yaşanan yoğunluk nedeniyle duraklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı ve bazıları alternatif ulaşım yöntemlerine yönelmek zorunda kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde, İBB yetkililerinden toplu taşıma sorunlarının çözülmesi talep edildi. Arızanın yol açtığı trafik yoğunluğu, Altunizade ve çevre yollarında ilerlemeyi zorlaştırdı.

“SABOTAJ OLABİLİR?”

Metrobüste yaşanan izdiham vatandaşların tepkisine neden oldu. Duruma isyan eden ve buna farklı bir yorum katan bir vatandaş “Yürüyen merdivenler nasıl sabotaj sonucu devre dışı bırakıldıysa bunda da uzak bir ihtimal de olsa sobataj olabilir. Havanın en sıcak olduğu gün bile metrobüs şoförleri klima açmayıp yolcuları ter içinde bırakıyor. Bu da bir sabotaj tek amaçları mevcut yönetimi kötülemek." dedi.

Aynı vatandaş ayrıca bu gibi arızaların merhum eski AKP’li Belediye başkanı Kadir Topbaş zamanında da yaşandığını ifade etti.

“BÖYLE BİR ŞEYİ YENİ GÖRDÜM”

Durağın çok yoğun olduğunu söyleyen Derya Obuz, "Almanya'dan İstanbul'a yeni geldim. Böyle bir şeyi yeni görüyorum, çok fena. Anlamıyorum bu yoğunluğu. Kalabalığı anlamadım, kimse gitmiyor benim için çok zor" dedi. Turnike yakınında bekleyen bir vatandaş ise, "Yoğunluk neden bilmiyorum. Metrobüs bomboş, insanlar yürümeye üşeniyorlar herhalde. Mecbur binip gideceğiz, yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Yine bazı yolcularda b bazıları seçime bir haftadan az bir süre kala bu tip arızaların yaşanmasını manidar bulduklarını söylediler.