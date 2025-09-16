Metroda 1 saatlik kabus! BursaRay yolcuları raylarda yürüdü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Metroda 1 saatlik kabus! BursaRay yolcuları raylarda yürüdü!

Bursa’da metro hattında yaşanan kesinti nedeniyle trenler durdu. Seferlerin aksaması üzerine bazı yolcular, trenden inip rayların arasından yürüyerek ilerledi.

Olay, 17.15 civarında BursaRay hattında gerçekleşti. Henüz netleşmeyen bir sebepten kaynaklanan elektrik kesintisi sonrası Uludağ Üniversitesi ile Odunluk arasındaki seferler aksadı.

metroda-1-saatlik-kabus-bursaray-yolculari-raylarda-yurudu-yenicag-2.jpg

Vagonlarda mahsur kalan yolcular panikledi. Bazı yolcular görevlilerin talimatıyla tahliye edilirken, diğerleri raylar üzerinden yürüyerek istasyona ulaşmaya çalıştı.

metroda-1-saatlik-kabus-bursaray-yolculari-raylarda-yurudu-yenicag-3.jpg

Seferlerde yaklaşık bir saatlik gecikme yaşanırken, ekiplerin onarımıyla trenler kontrollü olarak yeniden hareket etti.

metroda-1-saatlik-kabus-bursaray-yolculari-raylarda-yurudu-yenicag-4.jpg

Burulaş yetkilileri, enerji dalgalanmasının giderildiğini, seferlerin normal seyrine döndüğünü belirttiler.

metroda-1-saatlik-kabus-bursaray-yolculari-raylarda-yurudu-yenicag-5.jpg

metroda-1-saatlik-kabus-bursaray-yolculari-raylarda-yurudu-yenicag-6.jpg

metroda-1-saatlik-kabus-bursaray-yolculari-raylarda-yurudu-yenicag-7.jpg

