Metroda 1 saatlik kabus! BursaRay yolcuları raylarda yürüdü!

Olay, 17.15 civarında BursaRay hattında gerçekleşti. Henüz netleşmeyen bir sebepten kaynaklanan elektrik kesintisi sonrası Uludağ Üniversitesi ile Odunluk arasındaki seferler aksadı.

Vagonlarda mahsur kalan yolcular panikledi. Bazı yolcular görevlilerin talimatıyla tahliye edilirken, diğerleri raylar üzerinden yürüyerek istasyona ulaşmaya çalıştı.

Seferlerde yaklaşık bir saatlik gecikme yaşanırken, ekiplerin onarımıyla trenler kontrollü olarak yeniden hareket etti.

Burulaş yetkilileri, enerji dalgalanmasının giderildiğini, seferlerin normal seyrine döndüğünü belirttiler.

Metro İstasyonu’nda şok görüntü! Bursa'da görünmez kaza gerçekleşti

Metroda korku dolu anlar! Dumanlar her tarafı kapladı