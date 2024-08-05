Metruk binada yangın

Ebu İshak Mahallesi Yeni Cumhuriyet Caddesi'ndeki iki katlı boş binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin alevleri fark edip durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışması sonucu yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü esnada, binanın bir kısmı çöktü. Soğutma çalışmalarına devam edilirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için incelemeler başlatıldı.