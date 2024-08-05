Metruk binada yangın

Kaynak: AA
Metruk binada yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Ebu İshak Mahallesi Yeni Cumhuriyet Caddesi'ndeki iki katlı boş binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin alevleri fark edip durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışması sonucu yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü esnada, binanın bir kısmı çöktü. Soğutma çalışmalarına devam edilirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için incelemeler başlatıldı.

Son Haberler
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı Gündem
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Trump 'Seçildiğim gün yapacağım' dediği vaadinden vazgeçti. 'Elon Musk bana destek veriyor başka seçeneğim yok' dedi Dünya
Trump 'Seçildiğim gün yapacağım' dediği vaadinden vazgeçti. 'Elon Musk bana destek veriyor başka seçeneğim yok' dedi
Altın haftaya dalgalı başladı Ekonomi
Altın haftaya dalgalı başladı
Uyarıları dinlemedi boğuldu Gündem
Uyarıları dinlemedi boğuldu
15 yaşındaki kızına tecavüz eden market çalışanını başından vurdu Dünya
15 yaşındaki kızına tecavüz eden market çalışanını başından vurdu
Ölümle burun buruna gelen kadın yaşadığı dehşeti anlattı. Felç olup komaya girdiği hastaneden yürüyerek çıktı Sağlık
Ölümle burun buruna gelen kadın yaşadığı dehşeti anlattı. Felç olup komaya girdiği hastaneden yürüyerek çıktı
Van'da terör operasyonu Yerel Haberler
Van'da terör operasyonu