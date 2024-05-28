Metruk binalar yıkıldı

Kaynak: İHA
Metruk binalar yıkıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde vatandaşların huzurunu kaçıran metruk binaların yıkımı belediye ekipleri tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Osmangazi'de vatandaşların huzuru ve güvenliği için en öncelikli konulardan biri olan metruk binaların yıkımı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Osmangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin emniyet ve sağlığı açısından risk teşkil eden metruk binaları tespit ederek, yapılan incelemeler sonucunda bu binaları tek tek yıkıyor. Suç örgütlerinin yuvalandığı ve çevre kirliliğine yol açan bu yapılar, mahallelerde huzuru bozmakla kalmayıp vatandaşların can ve mal güvenliği için de büyük tehlike oluşturuyor.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki metruk binaların yarattığı riskleri ortadan kaldırmak ve çevreye zarar veren unsurları engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Atıcılar Mahallesi’nde bulunan bir metruk bina yıkılarak, mahalle sakinlerinin güvenliği sağlandı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

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