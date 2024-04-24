Metruk binalar yıkıldı

Atıl vaziyette bulunan ve şehir estetiğini bozan metruk binalar, uyuşturucu bağımlılarının mesken tutması nedeniyle de vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü personelleri durum tespiti yaptıktan sonra, yasal işlemleri tamamlanan metruk binaları iş makinaları tarafından yıkılmaya devam ediyor.

Çaybaşı Mahallesi’nde bölge sakinlerinin emniyeti ve sağlığı açısından risk oluşturan atıl şekilde duran bina, hukuki ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri tarafından iş makinaları vasıtaları ile yıkıldı.

Yıkım sırasında kötü olayların yaşanmaması için gerekli tedbirler belediye mensupları tarafından alındı. Metruk binaların yıkımının ardından ortaya çıkan molozlar, belediye personelleri tarafından kamyonlara yüklenerek temizlendi.