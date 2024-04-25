Kaçak sigara satan 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalarda, elindeki kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı belirlenen 2 şüpheliye adli işlem uygulanırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramada 236 paket kaçak sigara m7uhafaza edildi.

Alınan bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Odunpazarı ilçesi Türkmentokat Mahallesi'nde yaşayan 2 şahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları müşteri buldukça sattıkları öğrenildi.

Söz konusu durumun üzerine ekipler şüphelilerin evinde düzenlenen aramada çeşitli markalara ait toplam 236 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı aktarıldı.