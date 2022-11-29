Mevlüt Çavuşoğlu Bükreş’te İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Bükreş’te Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Billström ile görüştü. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında; Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık.”

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya paylaşımında ise Bakan Haavisto’nun, görüşmeye ilişkin, “Üçlü Muhtıra çerçevesinde ilerleme kaydedildi. Türkiye ile önemli görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullandığı aktarıldı.