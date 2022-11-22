﻿Mevlüt Uluğtekin Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün Hakk'ın rahmetine kavuşan gazetemiz yazarlarından tarihçi, şair, gazeteci ve düşünce insanı, Türklük sevdalısı Mevlüt Uluğtekin Yılmaz'ın naaşı dün öğle namazını müteakip, Karşıyaka (Ankara) Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Duygu selinin hâkim olduğu cenazede Mevlüt Uluğtekin Yılmaz'ın ailesini yalnız bırakmayan; Muharrem Şemsek, İYİ Parti Milletvekili Halil İbrahim Oral, MDM Genel Başkanı Hakan Paksoy, Şair Yazar Yağmur Tunalı, MDM Genel Sekreteri Veli Taş, Eski MÇP Genel Başkanı Ali Koç, Av. Cahit Babacan, E. Yargıtay Savcısı Mahir Çolakoğlu, Yozgatlılar Derneği Başkanı Turan Düz, Av. Kürşat Karacabey, Prof. Dr. Sadettin Gömeç Osman Çakır'ın da yer aldığı çok sayıda dava arkadaşı hazır bulundu.

Uzun yıllar ağırlıklı olarak millî kültür konusunda yazılar yazan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede amansız hastalığına yenik düşmüştü.