Mevsiminde domatesle salça hazırlamanın tam zamanı

Salça, domates veya kırmızı biber gibi sebzelerin ezilerek yoğunlaştırılmasıyla elde edilen, yemeklere tat ve renk katan bir gıda ürünüdür. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan salça, özellikle kış aylarında yemeklere lezzet katmak için kullanılır. Domates salçası ve biber salçası en yaygın türlerdir.

SALÇA NASIL YAPILIR?

Evde salça yapmak için öncelikle mevsiminde toplanmış, olgun ve etli domatesler tercih edilmelidir. Domatesler iyice yıkanır, sapları ayıklanır ve iri parçalar halinde doğranır. Ardından domatesler büyük bir tencereye alınarak birkaç gün boyunca tuzla birlikte bekletilir. Bu işlem domatesin suyunu salmasını ve kabuklarından kolayca ayrılmasını sağlar.

Bekletilen domatesler kevgirden geçirilerek posası alınır. Elde edilen domates püresi ya güneşte kurutularak ya da ocakta kaynatılarak koyu kıvamlı salçaya dönüştürülür. Güneşte kurutma yöntemi, salçanın doğal yollarla yoğunlaşmasını sağlar. Kaynatma yöntemi ise daha hızlı sonuç verir.

EV YAPIMI SALÇA NASIL SAKLANMALI?

Evde hazırlanan salçanın uzun süre bozulmadan saklanabilmesi için bazı püf noktalarına dikkat edilmelidir. Salça mutlaka cam kavanozlara doldurulmalı ve kavanozun kapağı hava almayacak şekilde kapatılmalıdır. Hava ile temas eden salça kısa sürede küflenebilir.

Salçanın üzerine zeytinyağı eklemek, hava ile temasını keserek bozulmasını önler. Ayrıca kaya tuzu ilavesi de salçanın dayanıklılığını artırır. Kavanozlar serin, kuru ve güneş görmeyen bir ortamda muhafaza edilmelidir. Buzdolabı ideal bir saklama alanıdır. Eğer salça fazla miktarda hazırlanmışsa, porsiyonlara ayrılarak buz kalıplarına konulabilir ve derin dondurucuda saklanabilir. Bu yöntemle salça 3 aya kadar tazeliğini korur.

Ev yapımı salça, katkı maddesi içermediği için daha sağlıklıdır ve lezzet açısından daha zengindir. Bu nedenle salçayı evde hazırlamak hem sağlık hem de damak tadı açısından avantaj sağlar.

SALÇA KÜFLENİRSE NE YAPILMALI?

Küflenmiş salçanın sadece üst kısmını alıp geri kalanını kullanmak sağlık açısından risklidir. Küf, salçanın derinlerine kadar yayılabilir ve mikotoksin adı verilen zararlı maddeler oluşturabilir. Bu nedenle küflenmiş salça kesinlikle tüketilmemelidir.