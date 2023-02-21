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NBA'de çılgın transfer. Meyers Leonard sürpriz takıma gitti

Milwaukee Bucks, serbest oyuncu Meyers Leonard ile 10 günlük sözleşme imzalayarak NBA'de ses geitrdi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 10:40
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Meyers Leonard Milwaukee Bucks'la anlaştı

NBA'de çılgın transfer. Meyers Leonard sürpriz takıma gitti
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30 yaşındaki oyuncu, Miami Heat'in bir üyesiyken bir Twitch yayını sırasında Yahudi karşıtı bir ifade kullandığından bu yana iki yıldan fazla bir süredir NBA'de forma giyememişti.

Leonard canlı yayını sonlandırmış ve aynı gün bir özür duyurusunda bulunarak, kullandığı ifadenin ne anlama geldiğini bilmediğini iddia etmişti.

Olayın ardından Heat, Leonard'ı 21 Mart 2021'den takımdan süresiz olarak men ettikten bir hafta sonra, Oklahoma City Thunder'a takaslamıştı.

Thunder, takasın sonunda Leonard'ın takımın aktif bir üyesi olmayacağını duyurmuş, daha sonra kendisini serbest bırakmıştı.

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