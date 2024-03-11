Meyve soyacaklarının altındaki deliğin ne işe yaradığı ortaya çıktı

Hayatımızı kolaylaştıran mutfak ürünleri arasında meyve-sebze soyacakları önemli bir yere sahiptir. Bu soyacakların pratik kullanımı sayesinde soyma işlemini hızlı ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirme imkanımız olur.

Bu mutfakta pratiklik sunan araçların bir ucunda soyamaya yardımcı bıçaklar bulunurken diğer bir ucunda ise bir delik bulunur. Peki ya bu delik ne işe yarar?

Yapılış amacı belki de hiç aklınıza gelmeyecek bir nedenden ötürü yapılan bu delikler aslında soyacakların pratikliğine pratiklik katıyormuş.

Uç tarafında bulunan o delik, meyve ve sebzelerde bulunan çürük kısımların kolayca çıkarılmasını sağlıyormuş.

Bulunan o delik sayesinde domates, patates vb. sebzelerdeki çürük kısımları kolayca çıkararak pratik kullanımını daha da güçlendiriyormuş.

Aynı zamanda meyve soyarken de gereksiz kısımları pratik bir şekilde meyveden ayırarak kolayca çürük kısımlardan kurtulma imkanı sağlıyor.