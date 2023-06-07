Mezuniyet töreninde vahşet

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Richmond kentinde bir lisenin mezuniyet törenine silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Mezuniyet töreninde vahşet

Virginia’nın Richmond kentinde bir lisenin mezuniyet töreni sırasında silahlı saldırı meydana geldi. 19 yaşında bir saldırganın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda yedi kişi vuruldu. Vurulanlardan 18 yaşındaki bir genç ve 36 yaşındaki babası hayatını kaybetti.

19 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken polis, vurulanlardan en az bir tanesini tanıdığını açıkladı. Olay yerinde silahla yakalanan bir kişi daha gözaltına alındı. Ancak gözaltına alınan kişinin saldırıyla ilgisi olmadığı tespit edildi.

Bölgede planlanan bir başka mezuniyet töreni saldırı sonrası iptal edildi.

BBC

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