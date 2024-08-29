MHK'de yaşanan kaosu ortaya çıkardı

Futbolda hakemlerin konuşulmayacağı bir sezon beklentileri yine boşa çıktı…

Süper Lig'de hakemlerden şikayetler daha ilk haftadan başladı…

Birinci hafta Galatasaray-Hatayspor ve 3. hafta da Rizespor-Fenerbahçe maçlarında görev yapan hakemlerin verdiği kararlar tartışıldı. VAR kayıtlarının açıklanmasından sonra da tartışmaların haklı olduğu ortaya çıktı…

3. hafta ilginç olaylara sahne oldu…

Antalyaspor-Hatayspor maçında verdiği ve vermediği penaltılarla eleştirilen Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan’ın, karşılaşmanın devre arasında Antalyaspor başkanı ve kulüp görevlileri tarafından tartaklandığı, tehdit edildiği ileri sürüldü…

Nitekim, Başkan Sinan Boztepe; sportmenliğe aykırı davranış, tehdit ve hakaretten, görevli A. Kadir Aydın ise talimatlara aykırılık ve hakaretten Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiler…

Üstelik, Merkez Hakem Kurulunda da ilginç ve beklenmedik gelişmeler yaşanıyor…

MHK, ilk 4 hafta da bazı hakemlere 3 kez görev verirken, geçen yıl başarılı hakemler arasında yer alan isimlerin ise adeta üzeri çizildi…

Örneğin: 3. haftanın olay hakemi, verdiği kararlarla eleştirilen ve Antalyaspor ile Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan ile birlikte Direnç Tonusluoğlu, genç hakemlerden Mehmet Türkmen, Cihan Aydın Oğuz Çakır 4. Hafta da 3. maçlarına çıkacaklar…

Alper Akarsu, Burak Pakkan, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay, Mert Güzenge, ile birlikte geçen sezon 19 maçta düdük çalan Ümit Öztürk, 21 maça çıkan Bahattin Şimşek ve 20 maçta görev alan Tugay Kaan Numanoğlu bu sezon adeta unutuldular…

Geride kalan sezon MHK’nin gözdeleri arasında yer alan ve 21 maç verilen Arda Kardeşler ile 18 maça çıkan Halil Umut Meler 4 hafta da birer kez görev alırken, yine geçen sezon 20 maça çıkan Ali Şansalan, 17 maç alan Zorbay Küçük ve 19 maçta düdük çalan Kadir Sağlam ise yeni sezonda ikişer maçta görev yaptı…

Volkan Bayarslan ise atletik sınavda başarılı olamadığı için görev alamadı…

İlk 3 hafta da 3 maça çıkan, Galatasaray-Hatayspor ve Rizespor-Fenerbahçe maçının olay hakemi Turgut Doman bu hafta MHK’den kesik yedi…

Dr. Ferhan Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, Yeni dönem hakemlerini açıklarken, yine geçen sezon 19 maça çıkan ve UEFA listesinde yer alan Kayseri bölgesi hakemi Abdülkadir Bitigen’i liste dışı bıraktı…

Çok ilginç, MHK hakemler arasında ayrımcılık mı yapıyor, yoksa yine bir operasyon mu çekilecek?

Bilemiyorum…

Aksiyonlar ilk haftadan başladığına göre bu sezonun sonu nasıl gelecek, açıkçası ben de çok merak ediyorum…

Türk futbolunda hakemlerin konuşulmadığı, daha doğrusu hakemlerin maçların önüne geçmediği günleri görebilecek miyiz?

Kim bilir…

Ama, şunu söyleyebilirim; hakemler konuşulmaz ise futbol ailesi, yani gazeteler, televizyonlar, yorumcular nasıl para kazanacaklar?

Demogojiden beslenenler için hakemlerin “velinimet” olduğunu da ıskalamayalım…

Demogojiyi de en çok düdüğü bırakıp, yorumculuğa soyunanlar yapıyor!

Ne kadar ekmek o kadar köfte.