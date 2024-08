Bülent Uygun'a TFF'den giden talimatı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu’nda Mehmet Büyükekşi’den sonra yeni bir dönem başladı ve bu yeni dönemin ayak izleri görülebiliyor…

Türk futboluna, tarihinin en ayırımcı ve en kötü günlerini yaşatan Mehmet Büyükekşi’yi taca çıkaran İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi, öncelikli olarak “şeffaf” ve “birleştirici” bir tavır sergileyerek, “bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” mesajı verdiler…

Hem söylemleri hem eylemleri, dahası attıkları büyük adımlarla, daha tutarlı işlere imza atıyorlar…

Bazı münafık kesimler tarafından, “Türk futbolu yer üstünden yer altına indi!” imalarına karşı, İbrahim Hacıosmanoğlu olsun, Mecnur Odyakmaz ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile olsun, göreve geldikleri günden itibaren herkesin ve her kesimin takdirini toplamaya başladılar…

3 büyükler de dahil.

*

Yazının çıkış nedeni hakemler…

Ve hakemlerine sahip çıkan bir TFF yönetimi…

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Eyüpspor maçı sonrası sert bir açıklama yaptı…

“Maçın hakemi 'küçük' bir yönetim gösterdi. Yan hakem de 10 metre ofsaytı göremeyerek inanılmaz kötüydü. Bir de 'VAR'cık var. Penaltıya fulü diyor. Sen nasıl bir 'VAR'cıksın? Sarı kartları bize, bütün takdir haklarını onlara veriyorsun. Bir takımın pozisyon temposu bulmasını engelliyorsun. Senin işin maçı doğru yönetmek. Zaten MHK değerlendirir. O 'VAR'cık ile konuştuklarını da değerlendirir” diyerek, TFF’yi, daha açıkçası yıllarını bu kulübe vermiş, Sivasspor’u toprağın altından alıp, toprağın üzerine çıkarmış eski başkanları Mecnun Otyakmaz’ı da zor durumda bırakmıştı!

Malum; Sivasspor’un eski başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hemen sağ başında duran, yani 1. Başkanvekili ve Süper Lig sorumlusu bir yönetici…

Sorumlulukları ağır…

Ama, futbol ailesinde dürüst ve adaletli olarak bildiğimiz Mecnun Otyakmaz, yüzde milyon eminim ki, Bülent Uygun’u aramış ve hakemlerden özür dilemesini istemiştir…

Değilse Bülent Uygun kendiliğinden geri adım atacak bir teknik adam değil…

Onun da kendine has bir futbol aklı ve duruşu var…

Özür açıklamasında da aynı tavrını ortaya koymasına rağmen, yumuşak bir geçişle de hakem camiasından özür dilemiş…

Özür dilemesi kötü bir şey mi?

Asla…

Kendisi de ifade etmiş zaten…

“Adil olmaları gerektiğini her seferinde dile getirmeme rağmen sosyal medyada özellikle eski hakem camiasından bazı kesimlerin kızgınlık ile sarf ettiğim kelimeleri başka yerlere çekmeleri tamamen art niyetleridir. Bundan dolayı yanlış anlaşılmamıza sebep olan bu olaydan dolayı hakem camiamızdan özür dilerim” demiş…

Ancak, şunu da ıskalamak lazım…

Bülent Uygun, bu özrü kendi isteği ve arzusu ile mi, yani “biraz ileriye gittim, haksızlık ettim, hakem camiasının gönüllerini alayım” diye mi yapmıştır, yoksa Mecnun Otyakmaz’ın “hoca biraz serin gel” yani “sakin ol” ricası ile mi yapmıştır?

Sizce hangisi?

Özetlersem; hakem camiası yalnız değil, çünkü arkalarında İbrahim Hacıosmanoğlu ile Mecnun Otyakmaz gibi kimseye eyvallahları olmayan iki koca yürekli futbol adamı var…

İnşallah bu tavırlarından ödün vermezler…

Sadece Trabzonspor ve Sivasspor’un değil, bütün kulüplerin ve Türkiye futbol ailesinin yükünü omuzlarında taşıyorlar…

Bu ne anlama gelir; artık hakemler daha adaletli, daha inançlı, daha cesur maçlar yönetecekler anlamına gelir…

Sadece üst liglerde değil, alt ligler için de geçerli olacak bu yönetim tarzı.