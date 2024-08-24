Konyaspor'un zaaflarını tek tek açıkladı

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de oynamanın heyecanını yaşayan, ancak oynadığı iki karşılaşmada da puan çıkaramayan Bodrum FK, bu maçta hem seyircisiyle buluşmanın keyfini, hem de ilk galibiyetini almanın gururunu yaşadı…

Kolay lokma olmadığını gösterdi…

Ev sahibi takım karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı…

Bodrum takımı, kısa sürede Süper Lig’e yükselmenin mutluluğunu yaşarken, maçlarını nerede oynayacağı noktasındaki kafa karışıklığına da son noktayı koyan başkan Fikret Öztürk oldu…

Öztürk, “Bu sahada oynanmaz diyenler görsün. Toprak saha diyenler görsün. Işıklandırma olmaz diyenler görsün. Bundan sonra oyunda da başaracağız inşallah” diyerek, saha polemiğini bitirdi…

5 bin seyirci kapasiteli stat tam olarak UEFA standartlarına uygun mu, değil mi bilemiyorum, ancak, skordan bağımsız olarak, Bodrum FK’nın, bu yönetim anlayışı ile ligde kalıcı olacağını söyleyebilirim.

*

Konyaspor ise bu ligin gediklisi…

Her ne kadar inişli çıkışlı bir hikayesi olsa da, şehrin, futbolu ne kadar sevdiğini göz ardı edemeyiz…

Zaman zaman ekonomik, zaman zaman kötü yönetilme, zaman zaman da kadro yetersizlikleri nedeniyle bu lige tutunamadığı, küme düştüğü olmuştur…

Ama, düştüğü yerden ayağa kalkmasını da bilmiştir…

Geçtiğimiz sezon hem ekonomik, hem kötü yönetilme anlamında tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşamasına rağmen, lige tutunmayı bilmiştir…

Konya’nın ve Konyaspor’un kendine has bir futbol kültürü var ve o kültürden besleniyor şehrin futbol takımı…

Bu sezona gelince; 3-2’lik Kasımpaşa galibiyeti ile başladı lige, ikinci haftada ise kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu…

Konyaspor yeni bir oyuncu grubu ile bu zorlu maratona başladı…

Ve hala eksikleri olan bir takım…

Özellikle savunmada hiç güven vermiyor, vermediği için de çok basit goller yiyor…

Kasımpaşa ve Galatasaray maçında görüldü bu eksikler…

Hoş, takımın teknik direktörü böyle bir zaaflarının olduğunun altını sürekli çiziyor…

Uğurcan sakat olduğu için Konya’da kalırken, Ali Çamdalı sağ arkayı yeni transfer Boranıjaseviç’e emanet etti…

Kasımpaşa maçında oynayan, bu maçta hatalar yaptığı için Galatasaray maçında kesik yiyen Damjanoviç ise savunmanın merkezinde Adil Demirbağ ile sorumluluk aldı…

Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında ilk 11’de yer bulan Ndao bu maçta nedense kulübeye çekildi…

İlk 3 haftada yap-boz tahtasına dönen bir takım gördük…

İdeal takımı ve oyuncuları bir türlü bulamadı…

“Takımın genetiği ile oynadı” diyemem, ama ideal kadroyu kafasında bir türlü şekillendiremedi…

Rotasyon tabii ki gerekli…

Ama Ali Çamdalı rotasyondan çok, farklı arayışlara girerek fark yaratma çabasına girdi…

Yani, kendi farkını…

“Benim yoğurt yiyişim böyle” demeye getirdi…

Yeşil-beyazlılar, 4-2-3-1 dizilişiyle Bodrum FK karşısına çıktılar…

Jevtoviç ve Oğulcan iki defansif orta saha oyuncusu olarak görülseler de, hücumda da etkili oyuncular…

Bu ikilinin önündeki Pedrinho, Aleksic ve Yusuf Erdoğan, Bodrum kalesine en yakın olan Umut Nayır’la birlikte gol kovalayacak isimler olarak ilk 11’de kendilerine yer buldular.

*

Karşılaşmanın ilk 25 dakikasına bakıldığı zaman ev sahibi takım Bodrum FK, kanatlardan ve göbekten getirdiği toplarla Konyaspor kalesinde ciddi tehditler oluşturdu…

Konyaspor, savunmada da, hücumda da organize olamadı, Bodrum FK’nin geliştirdiği ataklardaki çaresizliği, ev sahibi takım adına golün de müjdecisi oldu…

Bodrumspor sahanın bütün geniş alanlarını iyi kullanırken, Konyaspor ise pozisyon üretmekte zorlandı…

Daha doğrusu pozisyon üretemedi…

28’de de Bodrum FK, baskılı oyununun ekmeğini yedi…

Fredy’nin köşe atışında topa çok iyi yükselen Adil Demirbağ’ın kafası rotayı şaşırınca ev sahibi takımı 1-0 öne geçti…

Bu pozisyonda benim görüşüm Adil kaleleri şaşırdı!

Sanırım bu golle ilgili olarak kendisi bir açıklama yapacaktır…

“Golü attım üstüne yatayım” futbol aklının tam tersine, ikinci golü kovalayan Bodrum FK, tehditlerine devam etti…

Konyaspor ise sahte koşular, cılız ataklar ve yaratıcılıktan uzak görüntülerle 1-1’i bulabilir miyim diye çabaladı, ama golü bulan yine Bodrum FK oldu…

İlk golden 12 dakikada sonra, yani 40. dakikada Puşcaş topu önce kontrol etti, sonra da tek vuruşla ev sahibini 2-0 öne geçirdi…

Bodrumlular, ilk 45’de soyunma odasına 2-0 önde girmenin hesaplarını yaparlarken, 45artı 4’de Konyaspor’un yeni transferi ve duran topların efendisi Pedrinho, yeşil-beyazlıların kazandığı serbest atışta topun başına geçti ve öyle bir vurdu ki, gözümüzün önüne Kasımpaşa maçında attığı gol geldi…

Brezilyalının attığı nefis golle Konyaspor 2-1’i buldu ve soyunma odasına da bu skorla gitti.

İKİNCİ YARI

Konyaspor ikinci yarıya Damjanoviç-Boateng değişikliği ile başladı…

Ali Çamdalı, Damjanoviç’ten istediğini alamayınca Jevtoviç’i Adil’in yanına, Boateng’i de Oğulcan’ın yanına monte etti…

Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse, Konyaspor’un ilk yarıda ne oynadığını anlayamadım…

Ne pas yaparak çıkabildi, ne uzun toplarla rakip kalede gol kovalayabildi…

İkinci yarının tamamında, ikinci yarıda da sahada kaldıkları süre içerisinde takıma hiçbir katkıları olmayan Yusuf Erdoğan ile Aleksic’i kenara alan Ali Çamdalı, Ndao ve Melih İbrahimoğlu’nu 65’te oyuna sürdü…

Görece olarak daha kaliteli oyunculara sahip olan Konyaspor, oyun olarak kendisinden fersah fersah üstün olan Bodrum FK karşısında bu yarıda da bir türlü istediği ritmi bulamadı…

70’den sonra topa daha çok sahip olan Konyaspor, bu dakikalarda biraz daha etkili olsa da, gol umudu Umut Nayır’ı topla buluşturmakta zorlandı…

Oyunun sonlarına doğru baskısını iyice artıran konuk takım Konyaspor çift forvete döndü…

79’da Oğulcan kenara gelirken, Emrehan oyuna girdi…

Konyaspor rakip kaleye yüklendiği anlarda, savunma güvenliğini de unutunca, Bodrum FK kontralarla üçüncü golü kovalamaya başladı, nitekim maçın 84. Dakikasında Guilherme-Ege mücadelesinde Ege yerde kaldı, maçın hakemi VAR’a gitti ve penaltı noktasını gösterdi…

87’de topun başına geçen Kenan, net bir vuruşla kaleci Slowik’i avladı ve Bodrum FK skoru 3-1 yaptı…

Bodrum FK iyi oynayarak, iyi mücadele ederek maçı kazanırken, Konyaspor ise kötü oynayarak, kötü mücadele ederek kaybeden taraf oldu.