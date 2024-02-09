MHP 55. yılını kutluyor

Alparslan Türkeş liderliğinde kurulan Türk siyasi hayatının önemli kurumlarından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türk siyasal hayatında bugün 55. Yılını kutluyor.

"Türk milliyetçiliği fikrinin siyasi temsilcisi" olarak nitelendirilen parti, 1969 yılının 8-9 Şubat tarihlerinde Adana'da yapılan büyük kurultayda, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adını MHP olarak değiştirmesiyle kuruldu.

Partinin kurultaydan sonra toplanan ilk genel idare kurulunda, ambleminin "üç hilal" olması kararlaştırıldı, Ülkü Ocakları için de "hilal içinde kurt" amblemi benimsendi.

Parti, kuruluşunun ardından 12 Ekim 1969'da gerçekleştirilen seçimlerde yüzde 3 oy alarak oyunu artırmış olmasına rağmen, seçim sisteminde yapılan değişiklikle, "milli bakiye sistemi" yerine "nispi temsil sistemi" getirildiği için sadece kurucu lider Alparslan Türkeş'i Adana'dan milletvekili çıkardı.

3 VEKİLLE 2 BAKANLIK ALDI

14 Ekim 1973 seçiminde yüzde 3,4 oy alarak 3 milletvekili kazanan MHP, Süleyman Demirel'in başbakanlığında kurulan birinci Milliyetçi Cephe (MC) hükümetine 2 bakanlık alarak dahil oldu. Bu hükümette, Alparslan Türkeş Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı, MHP Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan ise Devlet Bakanı oldu.

MHP, 5 Haziran 1977 seçimlerinde yüzde 6,4 oy alarak 16 milletvekili çıkardı ve yine Süleyman Demirel'in başbakanlığında ikinci MC hükümetinde 5 bakanlık aldı. Türkeş yine Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.

TÜRKEŞ’İN VEFATINDAN SONRA YERİNE BAHÇELİ GEÇTİ

MHP, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından kapatıldı. Partinin çizgisi, 1983'te yeni partilerin kurulmasına izin verilince Mehmet Pamak tarafından kurulan Muhafazakar Parti tarafından temsil edildi. Bu parti, 1985'de adını Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) olarak değiştirdi. 1987 referandumundan sonra Türkeş'in siyasi yasağı kalkınca, MHP'nin kurucu lideri, MÇP Genel Başkanı oldu.

MÇP'nin 24 Ocak 1993'teki Genel Kurulu'nda, delegelerin oy birliğiyle partinin adı yeniden MHP oldu ve genel başkanlığa tekrar Alparslan Türkeş seçildi.

Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefat etmesinin ardından 6 Temmuz 1997'de yapılan olağanüstü kurultayda Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ile Devlet Bahçeli arasında yapılan seçim yarışını Devlet Bahçeli kazandı ve MHP Genel Başkanlığına seçildi.

55. yılını ATO’da gerçekleştirilecek davetle kutlayacak olan MHP’nin Genel Merkezi afişlerle donatıldı.