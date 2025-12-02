MHP, grup toplantısını erteleme kararının, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından parti yönetiminin bir haftalık ara verme planı doğrultusunda alındığını duyurdu.
Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamalarına ve Mesud Barzani’nin Şırnak’ta ağırlanmasının ardından bugün Türkgün’e verdiği özel röportajla da dikkat çekti.
Bahçeli, vatanda ihanetten hükümlü terörist Abdullah Öcalan’ın "Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer" sözlerine 'İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Faso fiso' dedi.
Barzani'nin Şırnak’ta katıldığı sempozyumun şova dönüştürüldüğünü söyleyen Bahçeli, 'Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına taammüden saldırıdır' ifadelerini kullanırken, terörist Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamalarına "Bayramlık ağzımızı açtırmasınlar, herkes haddini bilsin” yanıtı verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ocak ayında (2025) geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından, yaklaşık beş ay boyunca kürsüye çıkarak konuşma yapmamıştı.