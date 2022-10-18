MHP’yi karıştıran ses kaydı. MHP’liler MHP binasını bastı

YENİÇAĞ ÖZEL / GAMZE DAĞ

Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcılığı da yapmış olan MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ın ülkücülere yönelik sözleri ülkücülerin ve MHP’lilerin tepkisine neden oldu.

MHP’li Başkan Doğan’ın “Ülkücülerle ticaret yapmayınız, ‘MHP’liyim diyenlerle’ ticaret yapmayınız, dolandırılırsınız. Ben yıllardır ticaret yaparım hep dolandırıldım” sözleri parti içinde karışıklıklara yol açtı.

Bu konuşmanın ortaya çıkmasının ardından Ülkü Ocakları’nda geçmiş dönemde görev almış başkanlar ve yöneticiler MHP İl Başkanlığı binasına gelerek, İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ı istifaya davet ettiler.

Polisler tarafından yüksek güvenlik önemlerinin alındığı MHP İl Başkanlığı binasında Kahramanmaraş Ülkü Ocakları eski Başkanı Nusret Güloğlu basın açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

Bundan 2 ya da 3 gün önce talihsiz bir ses düştü. Beni tanıyan her ülküdaşım bilir ki benim bu davadan hiçbir beklentim yok, ben bu davanın bir neferiyim. Ki bugün benle olanlar da bu davadan beklentisi olmayan garip, yiğit kardeşlerim. Ülkücüler ve MHP’liler bu hayatta hiçbir zaman dolandırıcı olmadı. Bu dolandırıcı diyen zatı muhterem mevcut İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ı ben bugün burada görmek istemiyorum. Şurada oturmasını isterdim, bunun izahını yapmasını isterdim. İl başkanın şuan burada görmek isterdim ama yokmuş burası bizim burası benim evim buna hiç kimse karışamaz. Hiç kimse bizi hiçbir şeye zorlayamaz. Biraz önce söyledim. Eski ülkü ocakları başkanı Akdeniz Bölge başkanı 27.dönem MHP Milletvekili olarak bunu kabul etmiyorum. Bugün eski bir dava arkadaşım abim amcam Ertuğrul Doğan’ın olmasını isterdim. Hiçbir ülkücü ne sahtekâr ne dolandırıcı olmaz. Sosyal medyada bir açıklama yapsaydık buraya 3 bin 4 bin kişi daha fazla toplardık. Sadece gizli tuttuk davamıza zarar vermemek adına ve bugün buraya geldik. Biz MHP’liler buradan çıktıktan sonra hain ilan edileceğiz umurumuzda değil, çünkü hiçbir ülkücü bu hareketten bir şey beklemiyor. Bundan dolayı da gönlümüz rahattır. Gerisi de umurumuzda değil ama Polisin gelip bu mekânda benim evimde sus demesi zor. Bunlar ve bunların arkasında olanlar hiçbir ülkücüyü yolundan döndüremez.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları eski Başkanı Mehmet Dizibüyük, ise basın açıklamasında “Bu kutsal devamızı her ne sebeple olursa olsun, her ne şart altında olursa olsun kimse zan altında bırakma yetkisine sahip değil. Bunu mesnetsiz bir açıklama yapıp kendi menfaat ve çıkarları için bir şekilde kullanıp geri de bunu masumiyetleştirmeye çalışanlardan bugün buradaki temiz ülkücüler, bu yolda binlerce emekler vermiş, bedeller ödemiş ülkücüler olarak niçin böyle bir açıklama yapıldığını sormak için geldik. Lakin geldiğimizde teşkilatın için boşalttıklarını hiçbir kimsenin olmadığını ve aslında bu davayı ne kadarda umursamadıklarını bir kez daha görmüş olduk.” dedi.