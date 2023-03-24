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MHP'li isim aday adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin MYK Üyesi Ali Uçak, milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra kalp krizi geçirdi. Uçak, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 14:46
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MHP MYK Üyesi Ali Uçak aday adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi

MHP'li isim aday adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi
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MHP MYK üyesi Ali Uçak, MHP Genel merkezinde milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra, Alaşehir'de bulunan işletmesinin salonunda sevenleriyle buluştu.

Ali Uçak sevenlerinin coşkun tezahüratları karşısında heyecanlanarak, kalp krizi geçirdi.

Konuşmasını yaparken rahatsızlanan Uçak, akşam İstanbul'dan geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirttikten sonra, ayakta konuşamayacağını, oturmak istediğini belirtti.

Daha sonra baş ağrısı ve baş dönmesi nedeniyle, halsiz düşerek, özel bir araçla Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Burada yapılan muayeneden sonra kalp krizi geçirdiği belirlenen Uçak, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi yapılan Uçak, damarlarının açılmasıyla sağlığına kavuşarak tedavi edildi.

(Kaynak: DHA)

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