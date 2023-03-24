AKP ve MHP 'araştırılmasın' dedi. Konu: AFAD'dan gelen kokular

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, 10 Mart’ta AFAD’ın Türkiye Deprem Tehlike Haritaları’nda Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin tehlikeyi göremediği, binaların da hatalı öngörülere göre inşa edildiği “AFAD’dan ölümcül sapma” başlıklı haberler gündeme getirildi.

Defne, Antakya, Islahiye, Nurdağı ve Pazarcık için AFAD’ın tahmin ettiği ivme değerleriyle, depremde ortaya çıkan değerler arasında büyük fark olduğu ortaya çıktı.

CHP MECLİSE TAŞIDI, AKP VE MHP REDDETTİ

Söz konusu sapma, CHP tarafından Meclis araştırması açılması istemiyle TBMM’ye taşındı. Önceki gün Genel Kurul gündemine gelen önerge, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

“PİS KOKULAR GELİYOR”

Önergeye ilişkin söz alan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, hafta başında AFAD’da çıkan yangına dikkat çekerek “AFAD binası 67 milyon TL’ye mal oldu. O zaman yapılan açıklamalarda bu binanın her türlü afet, doğal şartlar, yangın ve sele karşı dayanıklı olduğu belirtilerek, törenle açıldı. Binanın, bir yangın ile karşılaşmasından bana pis kokular geliyor” dedi.

Gök AFAD’daki yangının araştırılması gerektiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yangın ile eğer bazı evraklar yok edilmiş, yok edilmesine izin verilmişse ülkemizde çok sorgulanması ve hesap sorulması gereken konular vardır. 50 yıl önce Sayın Esen Arpat, bir makale yayımlıyor ve bu bölgede 7-8 şiddetinde deprem olacağını ifade ediyor. Peki AFAD ne yapıyor? Her türlü teknoloji bugün varken, AFAD’ın yayımladığı deprem risk haritası yanılgılarla doludur, birçok ölümcül ve yıkılacak binaların yapılmasına neden olmuştur.”