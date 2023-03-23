50 yıllık MHP'li solcu oldu. Erdoğan'ın yüzde 84 oy aldığı ilçede seçim röportajında muhabiri bile şaşırtan sonuçlar

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine doğru giderken vatandaşın nabzını da sokak röportajları tutmaya devam ediyor.

Seçimlere doğru ilerledikçe daha çok ilgi gören bu röportajlar her ne kadar vatandaşın genel tavrını tam olarak yansıtmasa da son olarak paylaşılan bir röportajda dikkat çeken ifadeler ortaya çıktı.

Trabzon'un Of ilçesinde gerçekleştirilen seçim özel röportajında şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Sokak röportajında bir vatandaş “50 yaşından sonra solcu olduk, Hep MHP'ye verdik daha önce. Bundan sonra Allah'ına kadar CHP'ye vereceğim." diyerek iktidarı eleştirdi.

Bir vatandaş ise "Bu bitti. Bunlar gitti. Öyle yok Türkiye'yi satmak etmek, yemek. Öyle birşey yok, öyle bir dünya yok. Değişsin. Bıktık. Peynir almaya gidiyorum 150 TL." diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise "14 Mayısa o iş bitti. Yok öyle 15 Mayıs ikinci tur. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum." dedi.