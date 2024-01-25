MHP’de ‘AKP’li aday’ krizi: Ülkücüler’den İlçe Başkanlığı binasına baskın

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için gösterdiği AKP destekli il ve ilçe adaylarını açıkladı.

MHP’nin Muğla’nın Fethiye ilçesindeki başkan adayı daha önce AKP'den aday adaylığı başvurusu yapan Muhammet Kökten oldu.

Ökten’in Fethiye Belediye Başkan Adayı ilan edilmesinin ardından Ülkü Ocakları mensubu olduğu belirtilen bir grup, MHP İlçe Başkanlığı binası önünde bir araya gelerek eylem yaptı.

“BAZILARI KAPIYI ZORLUYOR”

Yerel medyanın aktardığına göre, Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Teke öfkeli grubu sakinleştirmeye çalıştı.

Burada bir açıklama yapan Teke, gruba, “Bazıları kapıyı zorluyor. Sakin olun. Gerekli açıklama yapılacaktır” ifadeleriyle seslendi.

Sinirlerin gerildiği eylem sırasında İlçe Başkanlığı binası önünde güvenlik tedbirleri alındı.

“AKP’NİN ADAY ADAYINI BİZE ADAY OLARAK DAYATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ”

Tepkili kalabalığın arasında yer alan bir kişi, şu ifadeleri kullandı:

“Biz Fethiye’de bedel ödedik. Milletvekili adayı çıkardık, birinci sıra adayını kimse tanımıyordu. İYİ Parti’yi öven bir adayı vekil olarak dayattınız. Bugün geldiğimiz noktada, Fethiye ilçe teşkilatları olarak MHP kendi adayını çıkaracaktır dediniz. AKP’nin aday adayını bize aday olarak dayatmaya çalışıyorsunuz. Peki Ülkücüler şu soruyu sormaz mı: AKP’nin adayını alacaksak, AKP aday çıkarsaydı? MHP’den çıkmış adaylarımızın, Muhammet Kökten kadar değeri yok muydu? Muhammet Kökten Ülkücü mü? Bize açıklama yapmak zorundasınız”

“FETÖ’CÜLERİ, PKK’LILARI SEVİNDİRMEYİN”

Öte yandan Ülkü Ocakları Başkanı Teke ise gruba, “Bu şekilde hareket edersek, buradaki FETÖ’cüleri ve PKK’lıları sevindirirsiniz. Bu tepkiler doğru değil.” yanıtını verdi.