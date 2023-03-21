﻿MHP’de milletvekili aday adaylığı süreci tamamlandı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, “Anayasanın 116. maddesine göre Sayın Cumhurbaşkanı’nca yenilenen ve 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisine Milletvekilliği aday adaylık başvuruları 14 Mart tarihinde başlatılmış ve 21 Mart saat 17.00 itibari ile sona ermiştir” dedi.

Açıklamada, “Başvuru sırasında Milletvekili aday adaylarından istenen ve teslim edilen belgeler, Hukuk ve Seçim İşlerinde oluşturulan hukukçular heyeti tarafından incelenmeye başlanmıştır. Bu ana kadar yapılan incelemelerde aday adaylığı kabul edilmeyen başvuru sahiplerine evrakları iade edilmiştir. İstenilen belgelerde herhangi bir eksiği bulunmayan ve başvuru kaydı kabul edilen aday adayı sayısı bin 890 kişidir.

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi tüm kadrolarıyla birlikte azim ve kararlılıkla çalışarak, Türk Milletinin demokratik iradesinin Cumhur İttifakının zaferini ilan edeceği neticeye odaklanmıştır.

Bu süre zarfında hep birlikte Türk ve Türkiye Yüzyılını inşa etme sorumluluğu üstlendiğini gösteren tüm aday adaylarımıza teşekkür eder, başarılar dilerim” ifadeleri yer aldı.