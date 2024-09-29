MHP'li başkan adayı Tahsin Akşit hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
MHP'li başkan adayı Tahsin Akşit hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinin sevilen simalarından olan 2009 yılı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı emekli Öğretmen Tahsin Akşit, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinin sevilen simalarından olan 2009 yılı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı emekli Öğretmen Tahsin Akşit, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

MHP'li müdür açığa alındıMHP'li müdür açığa alındı

Kula'nın sevilen simalarından olan MHP'nin 2009 yılı Belediye Başkan Adayı emekli Öğretmen Tahsin Akşit, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Akşit'in ölüm haberi Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu. Merhum Akşit'in cenazesi, 30 Eylül Pazartesi günü kılınacak cenaze namazının ardından Ayazören Mahalle Mezarlığı'nda defnedilecek.

Son Haberler
'Asgari ücret bu rakamı geçmeyecek'. SGK uzmanı iddia etti
'Asgari ücret bu rakamı geçmeyecek'. SGK uzmanı iddia etti
MHP'li başkan adayı Tahsin Akşit hayatını kaybetti
MHP'li başkan adayı Tahsin Akşit hayatını kaybetti
Ersun Yanal tırmanışa geçti
Ersun Yanal tırmanışa geçti
Çiçek Dilligil takipçileri ile paylaştı! Oğulları cinsiyet değiştirmişti
Çiçek Dilligil takipçileri ile paylaştı! Oğulları cinsiyet değiştirmişti
İYİ Parti'den ABD'ye GKRY tepkisi: Silah ambargosunu genişletme kararını uzatması, haksız bir adımdır
İYİ Parti'den ABD'ye GKRY tepkisi: Silah ambargosunu genişletme kararını uzatması, haksız bir adımdır