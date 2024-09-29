MHP'li başkan adayı Tahsin Akşit hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinin sevilen simalarından olan 2009 yılı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı emekli Öğretmen Tahsin Akşit, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Kula'nın sevilen simalarından olan MHP'nin 2009 yılı Belediye Başkan Adayı emekli Öğretmen Tahsin Akşit, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Akşit'in ölüm haberi Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu. Merhum Akşit'in cenazesi, 30 Eylül Pazartesi günü kılınacak cenaze namazının ardından Ayazören Mahalle Mezarlığı'nda defnedilecek.