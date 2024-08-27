MHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: AA
MHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de dün çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, son yolculuğuna uğurlandı.

Kap için Derepazarı Belediyesi önünde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Derepazarı Kaymakamı Samet Yükselecek, Derepazarı Belediye Başkanı Şaban Kalça, MHP MYK Üyesi Yavuz Tellioğlu, MHP İl Başkanı İhsan Alkan ve vatandaşlar katıldı.

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Şaban Kap'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Uzunkaya köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan olayın ardından kaçan şüpheli Bayram K, polise teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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