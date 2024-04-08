MHP'li başkandan eski AKP'li başkana 'talan' suçlaması

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde MHP ile AKP adayı başkanlık için yarıştı. MHP adayı Ahmet Köroğlu oyların yüzde 53,70’ini alarak belediye başkanı seçildi.

AKP’den 2014 ve 2019 seçimlerinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Öçal ise oyların yüzde 44,77’sini alarak, seçimi kaybetti.

MHP’li başkan Ahmet Köroğlu, ilçe seçim kurulundan mazbatasını alarak, vatandaşlarla birlikte ilçe belediye binası önüne geldi. Köroğlu, makamına oturmadan önce parti rozetini çıkardı ve makam kapısını söktürdü.

“HER KURUŞUN HESABINI HERKES SORABİLİR”

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, belediye hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Saraykent'te sulanan bir siyaset vardı, sulanan bir ahlak vardı, deforme olmuş bir zihniyet vardı. Biz bu yola çıktığımızda birlikte başaracağız, birlikte yöneteceğiz, bir şeyi değiştireceğiz, çok şeyi değiştireceğiz demiştik. O bir şey zihniyettir.

Saraykent’iler hepimiz gördük ki Saraykent'in belediyesi adeta birilerinin babasının kasası gibi fütursuzca, sorumsuzca oy devşirmek için talan edildi.

Sizlerle yüzleşme zamanı. Her kim ki bu ahlaksızlığa, bu hayasızlığa, bu hukuksuzluğa göz yumdu, yataklık etti veya görmezlikten geldiyse veya ölü taklidi yaptıysa, bugün uyanma, uyandırma zamanı. Bugün yine sizlerle yüzleşme zamanı.

Dolayısıyla bu kardeşimize ve ekibime güvenin. Biz öyle bir ekiple geldik ki Allah'ın izniyle sizlerin bir kuruşunu talan ettirmeyeceğiz.

Yedirmeyeceğiz, yemeyeceğiz bundan emin olun. Her kuruşun hesabını herkes sorabilir. Bugün birazdan rozetimi çıkartacağım sevgili Saraykentli hemşehrilerim. Biz Saraykent'in belediye başkanı olduk. Biz sizlerin derdiyle dertlenmeye geldik. Biz sizin derdinizi derdiniz, mutluluğunuzu da mutluluğumuz kabul edeceğiz."