MHP'den ihraç edilen eski başkanla MHP'li vekil karşı karşıya geldi. Devir teslim töreninde gerginlik

Kaynak: Haber Merkezi / AA
MHP'den ihraç edilen eski başkanla MHP'li vekil karşı karşıya geldi. Devir teslim töreninde gerginlik
A Milli Kadın Voleybol Takımı’na yönelik paylaşımlarından dolayı Mart 2020'de MHP'den ihraç edilen Kaynaşlı eski Belediye Başkanı Birol Şahin ile MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül arasında devir teslim töreninde gergin anlar yaşandı.

MHP Kaynaşlı eski Belediye Başkanı Birol Şahin’in, 12 Ocak 2020 tarihinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hak kazanmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı pyalşım tepkilere neden olmuştu.

Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Allah’u Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak açılıp saçılacaksınız, kendini teşhir edeceksin, sonrada Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksiniz. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın edep ve haya sahibidir, yaptığı her işte Allah’ın rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkeklerin huzurunda açık saçık olarak değil."

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Birol Şahin'in paylaşımdan sonra MHP tarafından partinin belediye başkanları listesinden çıkarılmış, daha sonra ise MHP Düzce İl Teşkilatı'nın talebiyle partisinden ihraç edilmişti.

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İHRAÇ SAVUNMASI GERGİNLİK YARATTI

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde belediye başkanlığı devir teslim töreninde eski belediye başkanı Birol Şahin ile MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül karşı karşıya geldi.

MHP'den belediye başkanı seçilen Eftal Altundal, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra devir teslim töreni için milletvekili Akgül ve MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu ile belediyeye geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’na yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine Mart 2020'de MHP'den ihraç edilen eski Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, makamdaki devir teslim töreni esnasında yaptığı açıklamalarda, partisinden ihraç süreci hakkında da konuştu.

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Şahin, paylaşımından sonra gelen baskılar üzerine ihraç edildiğini öne sürerken milletvekili Akgül ise bu görüşe karşı çıktı.

Aldığı tepki üzerine yerinden kalkarak masadaki çiçeğe vuran ve sert sözlerle Akgül'e odadan çıkmasını söyleyen Şahin ile milletvekili Akgül, makamda bulunanlar tarafından sakinleştirildi.

Yeniden Refah Partisi adayı olarak girdiği seçimi kaybeden Şahin, sakinleştirilmesinin ardından görevi Altundal'a devretti.

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