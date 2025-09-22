MHP'li belediye başkanından istifa kararı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP'li belediye başkanından istifa kararı!

Yozgat'ın MHP'li Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden "Son günlerde yaşanan talihsiz olaylar" ifadesi ile istifa ettiğini duyurdu. Öte yandan MHP'den yapılan açıklamaya göre "parti ilke ve politikalarla bağdaşmayan davranışları nedeniyle" Ekinci, başkan listesinden düşürüldü.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinin Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekinci, bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

"SON GÜNLERDE YAŞANAN GELİŞMELER"

Ekinci, istifa kararına yönelik yaptığı açıklamada "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum" dedi.

foto.jpeg

MHP, 2024'teki son yerel seçimde yüzde 55.97 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti. AKP'li aday Murat Gürbüz ise yüzde 35.04 ile ikinci sırada yer almıştı.

MHP'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan MHP'den de açıklama geldi.

Gelişmeye ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" ifadeleri kullandı.

