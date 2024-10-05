MHP'li kadın kolları başkanı istifa etti

2019 yılından bu yana Selendi Kadın Kolları Başkanlığı yapan Adile Tuğçe Akcan istifa etti.

Sosyal medya üzerinden istifasını duyuran Adile Tuğçe Akcan, istifa nedeni olarak iş yoğunluğunu gerekçe gösterdi.

Akcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emirleri doğrultusunda her türlü görevi ifa etmesi kaydı şartı ile ayrılma kararı aldığını söyledi.

Akcan, açıklamasında Selendili kadınlara, parti teşkilatına, Selendi Belediye eski Başkanı Nurullah Savaş ve eşi Ayçin Savaş’a teşekkür etti.

Adile Tuğçe Akcan, açıklamasında "Selendi halkından bir hatam, kusurum olduysa haklarını helal etmelerini rica ediyorum. 2019'da partimizin desteği ile seçildiğim çok sevdiğim MHP Kadın Kolları İlçe Başkanlığı görevimden işlerim yoğunluğu sebebi ile istifa ettim. Ancak yıllarca emek verdiğim ve hiçbir çıkar ve menfaat gözetmediğim partimizden kopmadan bundan sonrada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanım Liderim Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin emirleri doğrultusunda her türlü görevi ifa etmem kaydı şartı ile ayrılma kararı verdim. İlçe başkanlığım süresince parti tüzüğü ve disiplinine uygun bir yönetim sergilediğim kanaatindeyim. " ifadelerini kullandı.