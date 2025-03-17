MHP'li Semih Yalçın'ın başını öne eğdiren sözler! Duyunca ne yapacağını bilemedi

DEM Parti, 'İmralı' süreci kapsamında MHP'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Meclis'te yapılan görüşmede, MHP heyetinde 3 genel başkan yardımcısı yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, DEM Partili heyeti kapıda karşıladı.

Devlet Bahçeli bu kez teşekkür için aradı. Kimse bu telefonu beklemiyordu!

"SAYIN ÖCALAN'IN ÇAĞRISI VE SÜRECİ GÖRÜŞTÜK"

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından taraflardan bir açıklama geldi. DEM Parti heyeti adına açıklama yapan Tülay Hatimoğulları, "Sayın Öcalan'ın çağrısı ve süreci görüştük… Sayın Bahçeli de sağlık koşulları uygun olsaydı burada olacaktı, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

SAYIN ÖCALAN SÖÜZÜ SEMİH YALÇIN'IN BAŞINI ÖNÜNE EĞDİRDİ

MHP adına açıklama yapan Semih Yalçın ise "Çok faydalı bir görüşme oldu" dedi. Yalçın'ın DEM Partili Hatimoğulları'nın "Sayın Öcalan" ifadesini kullandığı esnada başını önüne eğmesi dikkatlerden kaçmadı.