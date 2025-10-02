MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken komisyon yorumu!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda anayasa ve ceza hukukçuları görüşlerini paylaştı.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNDEMDE

Toplantıda konuşan hukukçular; hak ve özgürlükler, ana dil, vatandaşlık bağı, umut hakkı, etkin pişmanlık ve genel af gibi konularda tespitlerde bulundu. Hukukçular ayrıca, bu alanlarda yapılması gereken yasal düzenlemelere dair önerilerini dile getirdi.

"HENÜZ VAKTİ GELMEDİ"

Konuşmaların tamamlanmasından sonra söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuşmaların tamamına katılmadıklarını belirtti.

MHP'li Feti Yıldız'dan çarpıcı 'Demirtaş' açıklaması!

Yıldız, “Misafirlerimizin, hocalarımızın fikirlerini her birimiz kabul etmiş değiliz, uyuşmuş değiliz. Onları dinleyeceğiz elbette. Bazı fikirleri benimseriz, bazılarına karşı çıkarız. Elbette bir nezaket içerisinde dinledik. Bütün arkadaşlar da öyle dinledi. Yani DEM grubu da öyle dinledi, bir yanlış anlamaya meydan vermemek için söylüyorum. Bu tartışmaların henüz vakti gelmedi. Yani uygulanacak kanun maddeleri ile ilgili, infaz düzenlemesi ile ilgili, ceza kanunu ile ilgili henüz vakti gelmedi çünkü konuşmalar, görüşmeleri tamamlanmadı ama fazla da uzamasın” ifadelerini kullandı.