MHP'li Yönter, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı’nı hedef aldı. ‘Oksimoron’ çıkışı gündem olmuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ı hedef aldı.

tv100’de katıldığı canlı yayında konuşan Yönter, Akçay'ın “Biz yedi aydır kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz” sözlerine tepki gösterdi.

Yönter’in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

“BİZİM LİNKLE İŞİMİZ YOK”

“Merkez Bankası Başkanı ‘Yıllık enflasyon düşüyor ama aylık enflasyonda oynama yok’ dedi. Yardımcısı ‘Modeller arasında kırılganlıklar var, link koptu’ dedi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı bunu söylemeyecek, gereğini yapacak. Linkin kırıldığını bize anlatmasın. Vatandaşın, bizim linkle işimiz yok.

“EKONOMİK OPERASYON”

Türkiye onca ekonomik operasyona maruz kaldı, ekonomik tetikçiler üzerimize geldi. Neyin linkinden bahsediyorsunuz? ABD Başkanı Trump zamanında ‘Sizi mahvedeceğim’ dedi. Sayın başkan yardımcısı şimdi bunun neresinde link var. Hangi adımları atalım ki istediğimiz sonucu alalım?”

NE OLMUŞTU?

Hafize Gaye Erkan’ın istifa ettiğini açıklamasının ardından Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Fatih Karahan'ın yaptığı enflasyon raporu sunumuna katılan Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın "oksimoron" çıkışı sosyal medyada gündem olmuştu.

Toplantıda, "enflasyon tahmini iddialı" eleştirilerine yanıt veren Yılmaz, "Enflasyonun yüzde 36 tahmini iddialı ama iddiasız hedef koyan bir merkez bankası oksimorondur" dedi.

Akçay, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bizim şu an içinde çalıştığımız sistemde, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi bağı kopmuş, politika faizi enflasyon bağı kopmuş, faiz kur bağı kopmuş durumdaydı. Biz yedi aydır kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Bu bağlar tekrar ihdas edilecek. Veriler birikecek. Alan verileri kullanacaksınız, modelleme yapacaksınız. Oradan sonra da 36’dan 38’e çıkma ihtiyacı duyacaksınız. Modelleme bilen arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır ki bu çok zor ve hatta imkânsıza yakın. 36 hedefini değiştirmekten ziyade o hedefe bizi sürekli yakınsatacak olan önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı. Öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz. Bu normalleşme süreci aslında biriken veri ile bağların yeniden kurulması ile modellemede çalışan arkadaşlara uygun ortam sağlayacak. Daha o noktada bile değiliz. 36 hedefi iddialı; ama iddiasız hedef koyan Merkez Bankası bence oksimorondur. İddialı ama erişilebilir bir hedef, enflasyon beklentilerini aşağı indirmekte ve düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir bir hedeften çok daha iyidir. Dolayısı ile yaptığımız şeyin doğruluğuna fena halde inanıyoruz."